Трамп назвал сроки переговоров своих представителей с Путиным

Сроки встречи представителей вашингтонской администрации с президентом России назвал американский лидер Дональд Трамп. Как сообщил глава Белого дома журналистам в швейцарском Давосе, люди уже направляются в Москву, переговоры с Владимиром Путиным состоятся в четверг или пятницу.

По словам Трампа, стороны все ближе к договоренностям. Американский лидер заявил, что Вашингтон и Москва "должны сделать это". Президент США при этом упомянул и запланированную встречу с Владимиром Зеленским в Давосе.

О сроках переговоров представителей Трампа с Владимиром Путиным ранее говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подтвердил, что российский лидер примет специального посланника Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в четверг, передает ТАСС.