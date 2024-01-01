Камилла Паркер-Боулз сделала заявление о раке вслед за Карлом III

Карл III сообщил, что болен раком в феврале 2024 года, менее чем через полтора года после восшествия на престол. Британцы были шокированы такими новостями. Дворец никогда ранее не раскрывал информацию о здоровье монархов. Однако нынешний король решил нарушить правило, чтобы своим примером поддержать людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

По слухам, королева Камилла была против решения мужа. Она считала, что раскрытие столь личной информации может навредить монархии, мол, люди начнут считать, что король ничем не отличает от подданных. Но когда Паркер-Боулз увидела, какую поддержку Карлу III оказал народ, она смягчилась. Теперь королева часто навещает людей в хосписах и старается скрасить их жизнь.

На днях Камилла посетила центр Мэгги в Челтнеме. Эта организация уже 30 лет помогает людям: больные раком находят тут поддержку и помощь, в том числе психологическую. Королева осмотрела центр и сделала эмоциональное заявление о раке.

"Люди, борющиеся с онкологическими заболеваниями, тоже хотят находиться в красивой, успокаивающей обстановке, ведь они сталкиваются с неизвестным. Им необходимо место, где не нужно притворяться, что все в порядке, где они могут получить экспертную поддержку, сочувствие и чашку хорошего чая. Место, где смех может прийти так же естественно, как слезы, потому что иногда это то, чего хочется", — произнесла Паркер-Боулз.

Пациенты центра аплодировали королеве. Многие сочли, что Камилла говорила, опираясь на собственный опыт, ведь уже два года она поддерживает мужа в борьбе с коварной болезнью.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>