Гребень сибирского антициклона принесет в Москву мороз и солнце

Гребень сибирского антициклона, вытянувшийся на восток, обеспечит морозную погоду в центре Европейской России в конце недели. Об этом рассказали в четверг, 22 января, в Гидрометцентре России.

Как предупреждают метеорологи, значения средней суточной температуры окажутся на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

Однако ветер прогнозируется слабый, что не сделает морозы более дискомфортными. Кроме того, в облачном покрове намечается прояснение — солнечные лучи добавят положительных эмоций.

Вскоре после этого погода изменит характер вследствие начавшейся перестройки атмосферных течений — в Московский регион начнут поступать теплые воздушные массы с запада и юго-запада. В итоге термометры начнут повышать свои показания, а также пойдет снег, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в последнюю неделю января возобновится тенденция роста сугробов в Москве и Подмосковье. Хотя сильными снегопады не будут, все-таки за два дня снежный покров в столице подрастет на два-четыре сантиметра.

Тем временем экстремальные снегопады завалили Камчатку. Убирать снег коммунальщикам помогают волонтеры, сотрудники МЧС и военные. К учреждениям, которые оказались во власти снежного плена, организовали подвоз продуктов. Школьников временно отправили на дистанционное обучение.