Встреча Трампа с Зеленским началась в Давосе

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в швейцарском Давосе. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе. Он отметил, что в этом вопросе настроен оптимистично.

Ранее сообщалось, что американский лидер отменил запланированную встречу с Зеленским в Давосе. Глава киевского режима, в свою очередь, отказался ехать в Швейцарию, сославшись на тяжелую ситуацию в энергетике Украины. Однако Трамп в своей речи вновь упомянул планы переговоров с Зеленским. После чего украинскому лидеру также пришлось менять свои планы, он срочно прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе утром 22 января.