Трамп: США никогда не нуждались в НАТО

Соединенные Штаты никогда не нуждались в Североатлантическом альянсе. Вашингтон ничего не просил у партнеров по НАТО, заявил в своей речи на Всемирном экономическим форуме в Давосе американский президент. Дональд Трамп усомнился в том, что союзники помогут Штатам в случае необходимости.

Трамп также вернулся к теме Гренландии. По его словам, переговоры по этому вопросу дадут США карт-бланш на размещение оборонной структуры на острове. Американский лидер уточнил: детали обсуждаются, но в целом речь идет о полном доступе.

В частности, США получат разрешение на размещение в Гренландии элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол", приводит слова Трампа CNN. Американский президент подчеркнул: Вашингтон получает все, что хочет. И предостерег тех, кто решит "пострелять" - по словам Трампа, это станет проблемой для самой Гренландии.