Получившая квартиру Лурье снова подает в суд на Долину: решила забрать еще и деньги

Ларису Долину 19 января выселили из роскошной квартиры в Хамовниках. Приставы, полицейские, понятые и адвокаты приехали к многоэтажке, чтобы поставить точку в скандальной истории. Сама 70-летняя исполнительница в тот день решила не проявляться у дома, где прожила почти 30 лет. Она передала ключи через помощника.

Народ счел это высокомерием, мол, мотала нервы покупательнице и даже не извинилась, что втянула ее в такую историю. Но, как объяснил представитель певицы Сергей Пудовкин, дело вовсе не в надменности, Лариса Александровна в депрессии уже несколько месяцев и живет на таблетках. В свою очередь психолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что певице требуется помощь специалистов.

Однако Полина Лурье, похоже, не намерена жалеть артистку. Адвокаты покупательницы готовят новый иск к Долиной. На этот раз Лурье решила взыскать с Ларисы Александровны компенсацию за понесенные судебные расходы. О какой сумме идет речь — пока не сообщается, расчеты еще ведутся. При этом адвокат Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости отметила, что самым оптимальным решением было бы договориться мирно, а не заходить в новые судебные процессы.

Долина и ее адвокат пока эту информацию не комментируют. Певица отказывается говорить о скандале с квартирой.

