Трамп в Давосе: представил "Совет мира", обсудил Украину

Повернув документ титульным листом ко всем присутствующим в зале, американский президент и по совместительству председатель новоиспеченного "Совета мира" подтверждает – мол, миру во всем мире быть.

"Совет мира"" положит конец десятилетиям страданий, остановит ненависть и кровопролитие поколений и установит прекрасный, вечный и славный мир во всем мире. Все в этой комнате - звезды. Иначе вас бы здесь не было", - добавил Трамп.

Некоторые сочли это попыткой уколоть французского президента, который, наговорив много лишнего, спешно ретировался с саммита еще до приезда Трампа. Впрочем, само понятие "Совет мира" пока довольное хрупкое. Документ подписали всего 19 стран. Перед началом церемонии каждому желающему вступить в клуб председатель лично заглянул в глаза, словно пытаясь прочитать мысли.

Правда, выдержки и смелости встретиться лицом к лицу с Трампом хватило не у всех, пишет "Нью-Йорк Таймс": "Президент Израиля Ицхак Герцог находится в Давосе, но его представитель подтвердил, что он не будет участвовать в церемонии, не вдаваясь в подробности. Между Тель-Авивом и Белым домом возникли разногласия по поводу комитета по сектору Газа".

Картинка совсем не вяжется с представлениями Израиля об окончании конфликта - футуристический город с небоскрёбами вдоль побережья. Демонстрировать слайды доверили зятю Трампа – Джареду Кушнеру. Но ни один кирпич не уложат, пока ХАМАС не сложит оружие. Да и останавливаться только на Газе глава Белого дома не намерен. "Совет мира" станет шире, чем его представляли изначально, говорит госсекретарь США. А, значит, девятый – самый сложный, по мнению Трампа - конфликт, украинский, возьмут на карандаш все участники организации.

Не приглашенный на Давосский форум украинский главарь сегодня уже там. Вызвали на ковер. А он уже притворился, что мерзнет вместе с киевлянами. Даже выключил свет в кабинете, когда по видеосвязи проводил встречу с украинскими политиками. То, что на Банковой и светло, и тепло, выдала футболка с коротким рукавом и компьютер, который явно запитан от генераторов. Но к Трампу в футболке нельзя. Пиджак Зеленский надел еще в самолете. Встреча длилась менее часа.

"Я думаю, все свелось к одному вопросу. Мы обсудили много вариантов его урегулирования. И он решаемый. Если обе стороны хотят уладить эту проблему, мы ее уладим", - сказал Стивен Уиткофф, спецпосланник США.

Что это за нерешенный вопрос – не уточняется. Предположительно – это вывод украинских войск из Донбасса. Учитывая, что сегодня Уиткофф и Кушнер летят в Москву, вероятно, задача Трампа заключалась в продавливании Зеленского. Иначе поездка его посланников становится бессмысленной.

"Увидим, что будет. Мы встречаемся с Россией, и мы встретимся с Путиным. У меня была очень хорошая встреча с Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", - прокомментировал президент США.

Мир – это не деловая сделка, говорит Уиткофф, это смена образа мышления. Впрочем, с мышлением как раз все сложнее. На экономическом форуме в Давосе посетителей запугивают фейковыми роликами, на которых Россия якобы наносит авиаудары по городам Европы. Ведь Украине не удается победить Россию на поле боя. Хромает и дипломатия, несмотря на то, что ВСУ явно теряют позиции. Всех успокаивает президент Финляндии и призывает не отказываться от старой тактики – воевать до последнего украинца.

За высокопарными речами – пустые карманы европейцев. Американский президент готов давать Киеву оружие, но за деньги. Их нужно найти Европе. Попытки конфисковать замороженные российские активы провалились. Но, вероятно, все еще не списаны со счетов европейцев. Раз премьер Бельгии вновь поднимает эту тему: "Нельзя просто взять чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не находится в состоянии войны с Россией. Нельзя просто конфисковать деньги - это акт войны".

По-сути, Европа этого и добивается, выискивая в любой международной проблеме русский след. Немецкий канцлер решил сделать ход конем: "Мы приветствуем то, что Соединенные Штаты всерьёз воспринимают угрозу, исходящую от России в Арктике. Мы сталкиваемся с этим ежедневно - через гибридные действия в Балтийском море и через ведение Россией боевых действий на Украине. Поэтому наши соседи и партнеры в Европе, включая Данию и народ Гренландии, могут рассчитывать - мы будем защищать Данию, Гренландию и северные регионы от угроз, исходящих от России".

Генсек НАТО тоже вертится как уж на сковороде. Пытаясь угодить и нашим и вашим, буквально преподнес Гренландию Трампу на блюдечке.

"Рютте предложил Трампу обновить "Соглашение об обороне Гренландии" 1951 года, которое позволяло США строить военные базы на острове и создавать "зоны обороны", если НАТО считало это необходимым. Помимо этого, обновление включает формулировки о размещении "Золотого купола" в Гренландии и противодействии "злонамеренному внешнему влиянию" со стороны России и Китая", - пишут СМИ.

Другими словами, от Гренландии будут откусывать по ледяному куску долго и мучительно. И, вероятно, уже бесплатно.