Три человека погибли в результате крупного ДТП в Приморском крае

По меньшей мере три человека погибли и девять пострадали в результате крупного ДТП в Приморском крае. На трассе в Хасанском районе столкнулись грузовик и автобус, который вёз туристов из Китая.

Всего в момент столкновения в салоне находились 14 человек. Жертвами ДТП стали водитель автобуса и два пассажира.

По предварительным данным, виновник аварии - водитель большегруза - тоже гражданин КНР. Он не справился с управлением, в результате чего прицеп фуры вынесло на встречную полосу. На месте происшествия работали шесть бригад скорой помощи.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.