МИД прорабатывает вопрос вступления России в "Совет мира"

Вопрос о вступлении России в "Совет мира" прорабатывается в МИД России. Внешнеполитическое ведомство выполняет поручение российского президента Владимира Путина, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Путин ранее сообщил, что получил личное обращение Трампа с приглашением в "Совет мира". Российский лидер поблагодарил американского коллегу и поручил МИД изучить предложение. Также поручено проконсультироваться с партнерами, после чего Россия даст ответ Вашингтону.

Кроме того, Путин заявил накануне, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов, взяв эту сумму из замороженных российских активов в США. Президент России также подтвердил, что на 22 января запланированы контакты со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и зятем американского президента Кушнером.