Трамп передал сообщение Путину

Дональд Трамп передал сообщение Владимиру Путину. Американский лидер высказался после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Давосе.

Как заявил Трамп журналистам, адресованное президенту России сообщение заключается в том, что война должна закончится. Президент США считает, что встреча с украинским лидером была очень удачной, сообщает Reuters.

Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе утром 22 января. Украинская сторона сообщала о планах встречи украинского лидера с Трампом, однако не уточняла, какие именно вопросы будут обсуждать главы государств. В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе.