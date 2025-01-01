Появилось фото 11-летней дочери Тимати в инвалидном кресле. Бабушка не доглядела

Старшая дочь рэпера Тимати получила травму. 11-летняя Алиса пострадала дома. Девочку доставили в больницу.

О произошедшем рассказала мама Тимати Симона Юнусова. В своем блоге она разместила фотографию внучки в инвалидном кресле. На снимке Алиса смущенно прикрывает лицо руками и улыбается.

Как сообщила Юнусова, за девочкой не досмотрели. Алиса повредила ногу во время активной игры в доме. Никто не толкал девочку, просто произошел несчастный случай. В больницу Алису отвезла бабушка, она же находилась рядом, пока девочке оказывали необходимую помощь.

Отметим, что Симона уже несколько лет сама воспитывает внучку, мать Алисы — Алена Шишкова ничуть не против. Модель ранее отмечала, что мать Тимати гораздо лучше справляется с выстраиванием дисциплины и режима. Шишкова призналась, что сама не смогла бы быть настолько строгой и требовательной.

Тимати же с недавних пор является многодетным отцом. От отношений с моделью Анастасией Решетовой у музыканта подрастает сын Ратмир, которого назвали в честь погибшего друга рэпера. А летом 2025 года его нынешняя невеста Валентина Иванова родила дочку Эмму.

