Ольга Орлова сделала заявление на фоне слухов о разводе: нет смысла и дальше молчать

Ольга Орлова на днях рассказала, что проходит через непростой период. Так как певица не стала объяснять, в чем дело, ее поклонники тут же решили, что у артистки проблемы в семье.

Комментировать слухи о разводе Орлова также не стала. Вместо этого она опубликовала кадры из самолета и сообщила, что ближайшее время будет отдыхать с дочкой на Мальдивах. Народ, не увидев на снимках мужа Ольги, продолжил нагнетать обстановку.

В итоге сплетни о разводе Орловой разрослись до таких масштабов, что проникли в СМИ. Тут уже ведущая "Дома-2" промолчать не смогла. Ольга опубликовала заголовки разных сайтов и ужаснулась происходящему. Чтобы развеять домыслы, певица опубликовала видеозаявление, на котором без слов показала, что в ее семье все в порядке.

На видео дочь бывшей "Блестящей" Аня играет у бассейна, а папа присматривает за девочкой. Валерий все-таки полетел с семьей на отдых, просто не хотел это афишировать. Бизнесмен ведет непубличную жизнь и старается не появляться в соцсетях знаменитой жены.

Напомним, Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия около пяти лет назад. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

