Франция задержала следовавший из российского порта танкер

Французские военные задержали следовавшее из российского порта Мурманска судно. Об этом сообщила морская префектура Франции по Средиземному морю.

В сообщении сказано, что служащие ВМС утром 22 января поднялись на борт танкера GRINCH. Цель операции, по данным префектуры - проверка принадлежности судна, которое заподозрили в использовании ложного флага.

В ведомстве утверждают, что проверка документов якобы подтвердила подозрения. В сопровождении кораблей французских ВМС танкер идет в порт для дальнейшей проверки, передает РИА Новости.