Праздник Анастасии Волочковой обернулся грандиозным скандалом

Анастасия Волочкова 20 января отметила 50-летие. Балерина в этот день устроила концерт, она привыкла в свой праздник дарить радость поклонникам. Но Андрей Малахов решил удивить экс-приму Большого театра и не только отправил ей тортик с пуантами, но и посвятил выпуск своего шоу.

На передачу пришли друзья Волочковой, все они сказали много теплых слов в адрес балерины. Сергей Соседов даже потребовал назначить Волочковой пенсию, ведь артистам балета она положена с 38 лет, но у Анастасии для начисления выплаты не хватило стажа.

Узнав о масштабных чествованиях бывшей примы Большого театра, не смогла сдержаться Яна Поплавская. Актриса устроила грандиозный скандал, высказав все, что думает о юбилярше, не стесняясь в выражениях. Мол, Малахов устроил на всю страну праздник для артистки, которая изрядно подмочила свою репутацию. Яна назвала Анастасию балериной легкого поведения.

"До чего дожили. В прайм-тайм возносим славу *****. Стыдно, ужасно стыдно..." — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Интересно, что с Яной многие согласились. Народ отметил, что в последние годы Волочкова действительно из великой балерины превратилась во фрика. "К балету, искусству и культуре Волочкова не имеет никакого отношения", — поддержал один из подписчиков Поплавской.

Однако нашлись и те, кто указал Яне на неподобающее поведение. Мол, критиковать можно по-разному, а она опустилась до прямых оскорблений. "Не согласна. Грубо и оскорбительно", — возразила одна из подписчиц актрисы.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>