Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в ОАЭ

Озвучен состав украинской делегации, которая отправится в Объединенные Арабские Эмираты на трехстороннюю встречу представителей США, России и Украины. Об этом сообщил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил, что в ближайшие дни в Абу-Даби пройдут встречи рабочих групп по урегулированию на Украине. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что Соединенные Штаты 23-24 января планируют провести в ОАЭ трехстороннюю встречу на техническом уровне между представителями Вашингтона, Киева и Москвы.

По данным Зеленсского, в ОАЭ отправятся секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмонитоинга). Их сопроводят первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает ТАСС.