Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 23 января, перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, семь БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, два – над Воронежской областью.

По одному дрону ликвидировали над территорией Брянской, Пензенской и Астраханской областей.

Украинские националисты выбирают мишенями для ударов объекты гражданской инфраструктуры и мирное население. Так, при ударе Вооруженных сил Украины по портовым терминалам на Кубани погибли и пострадали люди.

Не обошлось без пострадавших и на этот раз. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в районе села Архангельское Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил ранения — ему диагностированы минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.