Информация о ситуации в зоне СВО. Российские военные ведут активное наступление по всему фронту, наносят сокрушительное поражение личному составу и технике ВСУ на передовой и в тылу.

Серьезный урон противнику на Ореховском направлении нанесли операторы беспилотников. Поддерживая продвижение штурмовиков, они наносят точечные удары по неприятельским опорникам, пресекая любые попытки ВСУ провести ротации на передовой.

И днем, и ночью громит врага армейская авиация. В этот раз экипаж Ка-52М атаковал вражеский укрепрайон в зоне ответственности группировки "Центр". Заданная цель была успешно ликвидирована. Надежную огневую поддержку пехоте на Красноармейском участке фронта оказывает ствольная артиллерия.120-миллиметровая пушка "Малка" достает неприятеля на дистанции более 30 километров.