Мишустин обсудил с кабмином помощь новым регионам, транспорт и продовольственную безопасность

4 миллиарда рублей выделят на пенсии россиянам, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства.
Средства пойдут на предоставление в первом квартале текущего года этих выплат, а также надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте.
Еще 150 миллионов рублей направят на возведение транспортной инфраструктуры на федеральных трассах. Речь идет о льготных кредитах, которые будут выдавать для строительства зарядных хабов для электромобилей. Займы смогут получить инвесторы, которые будут использовать исключительно российское программное обеспечение.
Еще один важный вопрос связан с продовольственной безопасностью страны - это помощь сельхозпроизводителям.
"Мы выделим порядка 26,5 млрд рублей на приоритетные направления в агропроме. В первую очередь это сезонные полевые работы. Очевидно, чем раньше сельхозпроизводители получат средства, тем оперативнее смогут начать готовить технику, топливо, удобрения, семена. На эти цели планируется направить большую часть ресурсов, чтобы гарантировать успешное проведение посевной кампании. Остальные бюджетные ассигнования пойдут на краткосрочные займы для молочного скотоводства", - сказал Мишустин.