Мишустин обсудил с кабмином помощь новым регионам, транспорт и продовольственную безопасность

4 миллиарда рублей выделят на пенсии россиянам, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства.

Средства пойдут на предоставление в первом квартале текущего года этих выплат, а также надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте.

Еще 150 миллионов рублей направят на возведение транспортной инфраструктуры на федеральных трассах. Речь идет о льготных кредитах, которые будут выдавать для строительства зарядных хабов для электромобилей. Займы смогут получить инвесторы, которые будут использовать исключительно российское программное обеспечение.

Еще один важный вопрос связан с продовольственной безопасностью страны - это помощь сельхозпроизводителям.