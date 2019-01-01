С Ириной Шейк поступили по-свински в Париже: вот что произошло

Ирина Шейк с дочерью Леей прилетела в Париж. 40-летняя российская топ-модель хотела показать наследнице столицу Франции, но сделать это ей не дали.

Шейк прибыла в Париж по рабочим вопросам, но надеялась, что сможет прогуляться с дочкой по старинным улочкам и показать девочке город. Ирине и Лее буквально не дали выйти из отеля. Когда модель и ее дочь выходили из гостиницы, на них налетели папарацци.

Для прогулки Шейк выбрала стильный образ, надев трикотажный топ с высоким воротом и облегающие шелковые брюки. Все черного цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру Ирины. Сверху она набросила тренч. Лея же нарядилась ярко: платье в мелкий разноцветный цветочек, бордовые колготки и розовое пальто стильно смотрелись на восьмилетней девочке.

Увидев толпу фотографов, дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера занервничала. Девочка не любит, когда ее снимаю, она крепко сжимала руку мамы и пыталась спрятать лицо.

Ирина обратилась к папарацци, попросив их прекратить съемку и дать ей возможность показать дочке Париж. Но французские журналисты поступили по-свински: сделали вид, что отступили, а позже подловили модель с дочкой на улице.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в июне 2019-го после четырех лет совместной жизни. Они сохранили хорошие отношения и разделили опеку над дочерью, которая пока остается единственным ребенком для обоих.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>