Зеленский в Давосе обрушился с критикой на Европу

Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский лидер обрушился с критикой на Европу, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.

Критике подверглась и так называемая коалиция желающих. По словам Зеленского, все очень позитивны, но всегда нужна подстраховка со стороны президента США Дональда Трампа. И никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона.

Украинский лидер утверждает, что Европа любит обсуждать будущее, но избегает принятия решений. ЕС даже не сформулировал позицию по "Совету мира", пожаловался Зеленский. Кроме того, в Европе советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", передает РИА Новости.