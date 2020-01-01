Анастасия Решетова выходит замуж: показала роскошное кольцо с бриллиантом и подтвердила свадьбу

Анастасия Решетова сообщила радостную новость. Она выходит замуж. Жених отвез модель на Мальдивы и в романтичной обстановке задал заветный вопрос.

Решетова не стала держать интригу и тут же рассказала на своей странице в соцсети, что получила предложение руки и сердца. Модель похвасталась роскошным кольцом, которое ей вручил возлюбленный. На фотографиях Анастасия предстала в белом пляжном платье с букетом роз и массивным кольцом на безымянном пальце.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений, она подтвердила, что сказала "да". Дату свадьбы Решетова и ее избранник пока не назначили. Интересно, что личность жениха Анастасия держит в секрете.

После скандального развода певицы Алсу пользователи Сети предполагают, что предложение Решетовой сделал Ян Абрамов. Ранее ходили слухи, что Анастасия увела его у Алсу, певица публично подтвердила, что муж изменил ей с моделью.

Напомним, Анастасия Решетова состояла в отношениях с Тимати. Они были вместе шесть лет, однако до брака дело не дошло, модель и рэпер расстались в 2020 году. За год до этого у пары родился сын Ратмир.

