Путин: Российская армия должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений

Владимир Путин 22 января провел совещание по вопросам отечественной электронной промышленности, передает ТАСС.

Как отметил президент, армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений, заявил Путин.

Также глава государства уточнил, что все современные и перспективные вооружения становятся все более требовательными к электронной компонентной базе.

Кроме того, Путин поручил создать в России межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники. И потребовал обеспечить сверхоперативное принятие решений в сфере развития электронной компонентной базы.

Ведущие страны, в том числе США, КНР, ЕС, ориентируется на укрепление суверенитета в производственной цепочке электроники, указал российский лидер.