Жизнь всегда движение. Согревайтесь трением! Нет той трагедии, которую на Украине не превратили бы в фарс. Перебои с отоплением и электричеством вывели на сцену главных клоунов укрополитики. Мэр Киева Кличко предложил горожанам просто уехать туда, где тепло и свет. Но есть советы получше:

"Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться".

Это невеста бывшего министра иностранных дел Кулебы Светлана Павелецкая, которая решила прийти на помощь озябшим согражданам. Светлана держит сексшоп с игрушками соответствующего профиля и верит, что, обложившись фаллоимитаторами, люди любой мороз переживут. Международные институты также дают украинцам советы, как согреться и сохранить уверенность.

Профессиональный артист, уверенно ведущий страну к пропасти, не мог остаться в стороне от проблем народа. В среду провел совещание по вопросам энергетики, сидя в тёмном кабинете – мол, веерные отключения электричества коснулись и его. Парламентарии смазали драматический сюжет – на экране за спиной Зеленского виден его заместитель в соседнем кабинете, где светло как днем.

"Если уж хотите сделать фото в стиле "без света", то желательно выключить его во всём кабинете и проверить, не видно ли на экране камеры, снимающей фотографа", - сказал Ярослав Железняк, депутат Верховной рады.

Зеленский, не сумевший разыграть пьесу "замерзаю вместе с народом", попытался ещё и выступить в амплуа героя: не поехал в Давос. Американские журналисты выяснили, что Дональд Трамп просто не собирался встречаться с киевским деятелем на экономическом форуме, а если к телу не допустят, чего мотаться туда-обратно.

Но Трамп передумал, и Зеленский по свистку срочно вылетел из замерзающего Киева в Давос. Приободрённый встречей с американским бульдозером киевский артист решил плюнуть в своих европейских кормильцев, написав в соцсети: "Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги".

Вся надежда на клоуна. У которого в действительности всё не так, как на самом деле.