ВС России ударили новыми дронами по энергообъектам под Киевом

ВС России применили новые беспилотники для удара по Киевской области. Как сообщило издание "Украина.ру", за последние часы несколько реактивных беспилотников "Герань-3" атаковали электрическую подстанцию в районе села Наливайковка.

По данным издания, российским дронам удалось поразить станцию напряжением 750 киловольт не менее четырех раз. Удары продолжаются, к объекту направляются новые беспилотники.

Как сообщалось ранее, удары российской армии по объектам ВПК и энергетики в Кривом Роге оставили город без света. Жители из-за отсутствия в домах электроэнергии вышли на митинг и перекрыли дороги. По их словам, электричество в домах отсутствует четвертые сутки.