Британский комиссар оказался под следствием из-за фотосессии "под Путина"

Попытка организовать фотосессию в стиле президента России Владимира Путина окончилась следствием для комиссара по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперта Мэттьюса. Он попросил сотрудницу организовать съемки для предвыборной кампании верхом на лошади, сообщает Daily Mail.

Как указано в документах Независимого управления по надзору за действиями полиции, Мэттьюса обвинили в умышленном поощрении или содействии совершению преступления. Кроме того, комиссара уличили в неправомерном поведении на государственной службе.

По данным издания, позже в управлении заявили, что не нашли доказательств, указывающих на совершение уголовного преступления. Решение о том, как следует урегулировать жалобу, будет принято на заседании совета графства Лестершир.