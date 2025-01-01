Располневшая после третьих родов Агата Муцениеце закатила истерику на публике

Агата Муцениеце, ставшая матерью в третий раз в декабре 2025 года, за время беременности прибавила в весе. После праздников звезда "Закрытой школы" решила, что пора возвращаться в прежнюю форму.

Муцениеце активно тренируется и придерживается правильного питания. Вот только ненавистные килограммы не уходят. Агата не выдержала и сорвалась из-за лишнего веса. Бывшая жена Павла Прилучного закатила истерику на своей странице в соцсети.

Ради работы актрисе нужно сбросить шесть килограммов, время поджимает, а вес стоит. "Я вообще не ем мучное и сладкое. Я все исключила. Вчера поела два раза за день более-менее плотно, мясо с картошкой были на обед. Я даже не ем шоколадки. Ну, может быть, кофе я пью там три раза в день", — поделилась Агата.

Муцениеце убеждена, что все дело в том, что она не держала диету во время третьей беременности. "Ноль ограничений было. Пожинаем плоды", — печалится актриса

Напомним, о том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. 1 декабря Агата родила Петру девочку. Для Дранги дочь стала первенцем, у Муцениеце же есть двое детей от брака с Павлом Прилучным — 13-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>