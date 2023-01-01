Путин продлил проект по реформе высшего образования до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в пилотном проекте по реформе высшего образования. В соответствии с документом, она продлена до 2030 года.

Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России 12 мая 2023 года. Пилотными вузами были выбраны Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Томский государственный университет, МАИ, МИСиС и МПГУ.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. До внесения изменений реализация проекта была запланирована в 2023/24 - 2025/26 учебных годах, передает ТАСС.