Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в Москве, передает ТАСС.

В скором времени Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведут переговоры с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

Эта встреча Путина и Уиткоффа станет уже седьмой. Последний раз они виделись в начале декабря.

Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Давосе. Глава Белого дома назвал беседу "хорошей" и выразил надежду на скорое разрешение украинского кризиса. Вместе с тем СМИ пишут, что Зеленский так и не получил от Трампа гарантий безопасности для своей страны.