Путину рассказали о встрече Трампа с Зеленским

Американская сторона поделилась с президентом России Владимиром Путиным информацией о встрече президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Давосе.
Помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подвел итоги встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которая завершилась 23 января и продлилась почти 4 часа.
Главные заявления помощника президента РФ:
— Сегодня в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности;
— Начальник ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби;
— Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби;
— Без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявила РФ;
— Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование;
— Темы Совета мира, Гренландии и ряд других затрагивались на встрече Путина с американцами в Кремле;
— РФ и США договорились поддерживать плотные контакты по украинской и другим темам;
— Встреча в Кремле была во всех смыслах полезной.