Путину рассказали о встрече Трампа с Зеленским

Американская сторона поделилась с президентом России Владимиром Путиным информацией о встрече президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Давосе.

Помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подвел итоги встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которая завершилась 23 января и продлилась почти 4 часа.

Главные заявления помощника президента РФ:

— Сегодня в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности;

— Начальник ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби;

— Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби;

— Без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявила РФ;

— Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование;

— Темы Совета мира, Гренландии и ряд других затрагивались на встрече Путина с американцами в Кремле;

— РФ и США договорились поддерживать плотные контакты по украинской и другим темам;

— Встреча в Кремле была во всех смыслах полезной.