Политолог Маслов назвал главный вопрос для мирного соглашения по Украине

Что представляет из себя созданный Дональдом Трампом "Совет мира"? Сможет ли он стать эффективным инструментом разрешения ближневосточного конфликта? И при каких условиях Россия могла бы присоединиться к Совету?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым.

"Территориальный вопрос, конечно, (ключевой – прим. ред.). Потому что те территории, которые включены в российскую Конституцию, это и есть момент урегулирования", - отметил он.

