Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Сегодня ночью в Кремле Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Впервые в переговорах участвовал старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. В администрации США он занимается экономическими вопросами.

С российской стороны на встрече в Кремле присутствовали спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Переговоры длились около четырех часов и в первую очередь касались урегулирования конфликта на Украине. В частности, американская сторона рассказала о последних контактах Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе. Были определены дальнейшие шаги в переговорном процессе.

"Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Мы, как подчёркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские Вооружённые Силы владеют стратегической инициативой", - отметил Ушаков.

И уже сегодня переговоры об урегулирования украинского конфликта продолжатся в Абу-Даби, где состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее вошли представители Москвы, Вашингтона и Киева. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Там же продолжат переговоры руководители двусторонней группы по экономическим делам.