Россия подняла в воздух дальние бомбардировщики Ту-22

ВКС России подняли в воздух дальние бомбардировщики Ту-22. Над нейтральными водами Балтики прошёл плановый полёт. Стратегические воздушные суда провели в воздухе более пяти часов. Их сопроводили экипажи сверхманёвренных истребителей Су-35 и Су-30.

На отдельных этапах маршрута к нашим сверхзвуковыми ракетоносцам приближалась авиация иностранных государств. Полёты ВКС России проводят регулярно. Бомбардировщики следуют над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Чёрного морей.

Как подчеркнули в Минобороны, все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.