Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров с США и Киевом в Абу-Даби

Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет в пятницу, 23 января, в Абу-Даби. Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как подчеркивал представитель Кремля, российская переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетает в ОАЭ. Глава государства Владимир Путин уже дал делегации "конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора" со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

В состав группы включены представители руководства Министерства обороны России во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

Ушаков отметил заслуги американской стороны в организации этой встречи: "Они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании" (цитаты по ТАСС).

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что Киев поймет необходимость устойчивого мира. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, но продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Тем временем американские власти заверили в стремлении к миру на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил европейцам инвестировать в экономику Соединенных Штатов вместо войны на Украине. Политик заявил, что сам факт начала прямых переговоров сторон свидетельствует о позитивной динамике.