ВСУ активно укрепляют подступы к Харькову

ВСУ начали укреплять оборонительные сооружения возле Харькова.

На основных трассах устанавливаются противодронные сети, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Меры направлены на усиление защиты ключевых маршрутов и позиций в пригородной зоне.

ВС России вдоль границы с Харьковской областью создают буферную зону безопасности. В декабре ВСУ предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции в Харьковской области, была потеряна целая штурмовая группа в лесу около Лимана.