Похищение подростка в Красноярске попало на видео

В Красноярске возбудили уголовное дело после похищения 14-летнего подростка. Ребёнка объявили в розыск.

Инцидент произошел в элитном поселке "Серебряный Бор". По данным СК, 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Отцу пришло сообщение с требованием выкупа в 30 миллионов рублей. Позднее отцу передали видеозапись с участием сына. В нем он просит выполнить требования злоумышленников. Видео снято на фоне голой стены, мальчик выглядит невредимым.

"Папа... я очень хочу домой, сделай всё, пожалуйста", - говорит подросток.

Мужчина сомневается, что видео настоящее, поэтому просит преступников дать ему поговорить с сыном лично. Но ему не дают, опасаясь, что ребенок "скажет чего-нибудь лишнее".

Источник RT добавил, что также рассматривается версия инсценировки. Мальчик мог попасть под влияние мошенников.

Отец пропавшего ребенка — бизнесмен Андрей Капля, директор компании "АвтоСпецМаш". Он входит в Топ-100 богатейших людей Красноярска. Известно, что в день похищения сына у него пропало из сейфа три миллиона рублей.