Максим Галкин* подколол Ларису Рубальскую еще в конце прошлого года, но продолжение эта история получила лишь недавно. Иноагент ехидно приложил прославленную поэтессу, когда увидел, как она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" отрывок из "Голубого огонька", где Сергей Лазарев исполняет песню "Доченька".

"Вот такой чудесную песню мы написали с Андреем Савченко уже давно. Она живет. Спасибо Сергею Лазареву", - написала Рубальская. Галкин* подколол поэтессу: "Какая хорошая песня, наверное, до этого никто не пел". Дело в том, что до Лазарева эту композицию исполняла Алла Пугачева.

И вот сейчас в программе "Сорян, это подкаст" Лариса Рубальская элегантно закрыла рот протянувшему язык Галкину*. "Было время, пела Пугачева, сейчас поет Лазарев. Слава богу, что песня живет!" - высказалась поэтесса.

Кроме того, Лариса Рубальская отметила, что за первое исполнение песни все равно позвонила Пугачевой и поблагодарила ее. При этом поэтесса сообщила, что дружбы между ними нет. Более того, Примадонна в какой-то момент начала игнорировать Рубальскую после многолетнего сотрудничества. А ведь та написала для Пугачевой несколько песен, которые впоследствии стали хитами: "Моя судьба", "Доченька" и "Живи спокойно, страна".

*признан иноагентом на территории России