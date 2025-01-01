В школах России урежут изучение иностранных языков

Министерство просвещения России намерено сократить количество часов на изучение иностранного языка в пятых-седьмых классах российских школ. Об этом рассказал в пятницу, 23 января, ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

Как уточнил Лубков, уже с начавшегося 2026 года ведомство планирует урезать количество часов иностранного языка с трех уроков в неделю до двух. Соответственно, общий объем сократится с 510 до 408 часов.

Ректор МПГУ объяснил это оптимизацией нагрузки на школьников и рациональным перераспределением учебного времени. Он также подчеркнул, что ученики восьмых и девятых классов будут изучать иностранные языки в прежнем объеме — по три часа в неделю, сообщает РИА Новости.

Разговоры о сокращении количества учебных часов, отводимых в школах на изучение иностранных языков, шли еще в августе 2025 года. Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Михаил Берулава пояснил, что это отнюдь не политическое решение. В прежние времена в школьную программу добавили уроки иностранного языка без надлежащего анализа, а сейчас пытаются найти золотую середину.

Углубленное изучение иностранного языка, как и ряда других предметов доступно школьникам, которые учатся в предпринимательских классах Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что это направление предпрофессиональной школьной подготовки входит в тройку самых востребованных. В таких классах обучаются около 11,5 тысячи ребят.