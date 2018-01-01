Арнтгольц забрала сына после развода с Богатыревым

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила от мужа сына. Но 11 декабря 2025 года брак распался.

Поначалу Марк и Татьяна скрывали развод. Богатырев даже публично опроверг, что их отношения с Арнтгольц закончились. Но в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.

И вот на днях Марк Богатырев впервые появился на публике после развода. Он посетил премьеру фильма "Левша". Однако предстал перед журналистами популярный актер в гордом одиночестве. Артист объяснил, что сын Данила в настоящее время находится с матерью, актрисой Татьяной Арнтгольц, на отдыхе, передает Teleprogramma.org. Богатырев отметил, что как только тот вернется, он будет брать сына с собой на мероприятия.

Кстати, сам актер не так давно побывал в Таиланде. Он рассказал, что эта страна для него - особое место, где он может чувствовать гармонию. Там артист продолжил обучаться медитации. "Это очень хороший инструмент. Я прохожу курс по повышению квалификации, скажем так. Это способ саморегуляции и способ наблюдать за собой. Советую", - сообщил артист.

Напомним, артисты познакомились в 2018 году. В 2020 году Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально оформили отношения. В 2021 году у них родился сын Даниил. Мальчик является первенцем для Марка и вторым ребенком для Татьяны.

