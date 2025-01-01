ЦБ отозвал лицензию у "Нового Московского Банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой организации "Новый Московский Банк" (ООН "НМБ"), по величине активов занимавшей 258-е место в банковской системе России.

Как уточняет регулятор на своем официальном сайте, "НМБ" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. Регулятор в течение года не раз применял различные меры воздействия, но эффекта они не возымели.

В банке введена временная администрация. "НМБ" участвует в системе страхования вкладов, поэтому вкладчики получат возмещение в порядке и размерах, предусмотренных законом.

Под конец 2025 года была отозвана лицензия у Индустриального сберегательного банка ("ИС банк"). Организация нарушила законы о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Центробанк передал эту информацию правоохранительным органам для принятия надлежащих мер правового характера.

До того регулятор составил антирейтинг банков, на которые россияне чаще всего жалуются из-за проблем с кредитованием. Регулятор подчеркивал, что данная информация не является оценкой деятельности кредитных организаций, а лишь отражает количество обоснованных жалоб со стороны физлиц. Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной.