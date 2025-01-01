Танкер Grinch, задержание которого в нейтральных водах Средиземного моря санкционировали власти Франции, отправлен на стоянку. Об этом рассказали во французской морской префектуре зоны Средиземного моря.

Как уточняет "Российская газета" со ссылкой на заявление ведомства, судно прошло досмотр, а у членов экипажа проверили документы. Французские власти утверждают, что танкер шел с грузом нефти из российского Мурманска под чужим флагом.

Юридически Франция ссылается на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву. Она допускает досмотр военными иностранных судов в открытом море при наличии "разумных подозрений" в пиратстве, работорговле, несанкционированном вещании, отсутствии национальности или использовании чужого флага.

Французский президент Эммануэль Макрон вслед за задержанием танкера Grinch написал в соцсетях: "Мы не потерпим никаких нарушений", заверив, что все действия в отношении судна соответствуют международному праву.

Однако зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил в комментарии ТАСС, что Франция руководствуется общеевропейской стратегией по эскалации напряженности, которая направлена на срыв любых предпосылок мирного урегулирования разногласий.

Французов поддержал министр обороны Великобритании Джон Хили. Как сообщает Reuters, политик рассказал, что британская сторона обеспечила отслеживание и мониторинг судна, в том числе с участием корабля HMS Dagger. Хили назвал приоритетом Лондона "сдерживание, подрыв и ослабление российского "теневого флота".

Российский лидер, высказываясь осенью 2025 года о действиях властей Франции против "теневого флота", предположил, что подобные действия официального Парижа в условиях тяжелой внутриполитической ситуации — это попытка "перенести напряжение на внешний контур" и спровоцировать Москву на агрессивные действия.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией интересовалась у президента Франции Эммануэля Макрона, почему он решил обратиться с особым заявлением к согражданам: "Российский "теневой флот" доконал?"