В Абу-Даби пройдет первое заседание рабочей группы Россия-США-Украина

Сегодня в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия-США-Украина. Об этом договорились на встрече Владимира Путина и американской делегации. Обстоятельный и продолжительный разговор состоялся этой ночью. В Кремле его назвали исключительно конструктивным и доверительным. И теперь надеются на продвижение в вопросе мирного урегулирования. Москва в этом заинтересована - но пока окончательных решений нет, продолжит добиваться целей СВО.

Самолет спецпосланников американского президента приземлился в Москве около 11 вечера, когда столичные дороги уже почти опустели. Кортеж гостей из Вашингтона направился прямиком в Кремль. Скорость, с которой Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Россию сразу после переговоров Дональда Трампа с Зеленским в Давосе, подтверждает серьезный настрой делегации. Свет в кремлевских окнах горел всю ночь.

Владимир Путин тепло приветствует гостей рукопожатием. Переговоры прошли в закрытом режиме. Спустя почти 4 часа первые комментарии дал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Абу-Даби впервые готовится встреча в трехстороннем формате. До этого американские медиаторы поочередно общались с русскими, а потом украинцами, чтобы донести условия и варианты уступок, на которые были готовы стороны. Наша переговорная группа уже готовится к вылету - от президента получены конкретные инструкции с учётом всех деталей разговора с американцами. В ее состав включены представители руководства Министерства обороны. Возглавит делегацию начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Для Стивена Уиткоффа это уже седьмая встреча с Владимиром Путиным. Сегодня он представил российскому президенту нового участника переговорной группы. Комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум - впервые в Москве, но уже общался с нашим представителем Кириллом Дмитриевым в Майями в конце декабря.

К слову, этой ночью он тоже был в Кремле. В американской администрации Грюнбаума считают экспертом в сложных сделках по слияниям и инвестициях. Раньше он возглавлял одну из крупнейших мировых инвесткомпаний. Вчера он получилось новую должность - старший советник в новоиспеченном "Совете мира". Поэтому его присутствие на встрече с Владимиром Путиным вполне понятно. Приглашение от Трампа вступить в новый клуб российский президент получил лично.

"Была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных ещё прежней администрацией США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной", - сообщил Ушаков.

Американский лидер назвал это решение российского президента довольно интересным. Поэтому разговор на эту тему будет продолжен в двусторонней экономической группе, уточнил Ушаков. Как и вопросы дальнейшего развития отношений между Россией и США. Ведь потенциал для расширения сотрудничества есть в самых разных областях. Об этом поговорят уже Уиткофф и Дмитриев. В целом Ушаков назвал переговоры с Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом содержательными, конструктивными и предельно доверительными. Американские миротворцы покинули Москву на рассвете.