Информация о новых успехах российской армии в зоне спецоперации. Одно из самых "горячих" направлений - Константиновское. Город, превращённый в мощный укрепрайон, фактически окружён. Идут штурмы на южных и восточных окраинах. Дальше - Славянск и Краматорск. Последние ключевые оплоты неонацистов - под плотным огневым контролем российской артиллерии. Также наши бойцы продвигаются в районе Красного Лимана.

Прежде, чем зарядить гаубицу, бойцы скручивают колпачки. Это кратно повышает чувствительность взрывателя. И снаряд детонирует, едва коснувшись земли. Другие - бетонобойные, для взлома подземных бункеров или блиндажей - сейчас и не нужны.

Таких укрытий у ВСУ в Красном Лимане почти не осталось. Поэтому главная задача артиллеристов - выбить как можно больше легких пикапов с националистами и пунктов управления беспилотниками. Что важно - артиллерия "раскатывает" противника, с дистанций, вдали от переднего края. Это дает возможность без суеты и спешки точно навести орудие. И "сложить" огневую точку ВСУ с одного выстрела.

То, что Краснолиманский укрепрайон ВСУ будет полностью разрушен, уже факт. Город окружен с трех сторон. Взят железнодорожный вокзал. Сегодня уничтожается логистика националистов. От дорог вблизи передовой - до мостов и переправ в тылу. Четыре из них взорваны. Вылазки, засады, мгновенные нападения на колонны, опорные пункты и базы происходят вдоль основных трасс снабжения. Кстати, сегодня почти все асфальтированные дороги, ведущие в Красный Лиман, под физическим или огневым контролем российских войск. То есть любая попытка националистов выехать на асфальт по умолчанию самоубийственна.

Окончательно увяз в огневом мешке укрепрайон ВСУ в Константиновке. На южной и западной окраинах города сопротивление националистов смято. Противник, вяло отстреливаясь, уходит в высотную застройку. Украинские генералы бросили на оборону пригородов элитные части. Батальоны "Карпатская сечь, "Хищник", "Цунами", "Сафари". Впрочем, после обработки их позиций российской авиацией от бандеровских подразделений в Константиновке остались разве что цветастые названия.

Командование ВСУ, но еще больше советники НАТО на Украине, опасаются, что финальная битва за Донбасс фактически началась. Константиновка, Славянск, Краматорск, Дружковка давно срослись в один протяженный городской массив. И потеря одного непременно обрушит оборону всех остальных.