Собянин рассказал о работе асфальтобетонных заводов в Москве

В столице за два года по программе комплексного благоустройства улиц обновили около 1300 общественных пространств. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, необходимые материалы для проведения дорожного ремонта производятся на московских заводах.

Ещё 12 лет назад в городе действовало только одно специализированное предприятие, теперь их количество выросло до пятнадцати. Они расположены в разных округах Москвы и полностью обеспечивают потребности мегаполиса.

На всех заводах налажен единый производственный цикл с многоступенчатым контролем качества. Часть компонентов столица закупает у регионов.