Белоголовые сипы привыкают к новой жизни в Ленинградском зоопарке

Панические атаки у белоголовых сипов совсем не от тоски по горам Кавказа. Не исключено, что и вылупились они уже в неволе. Эти хищные птицы боятся людей, хотя трусость семейству ястребиных обычно не свойственна.

"Пока что мы для них еще не знакомы, и поэтому они опасаются. Но они потихоньку привыкают, они все равно себя ведут сейчас более спокойно, чем когда их только привезли", - рассказал Дмитрий Быков, зоолог отдела "Орнитология" Ленинградского зоопарка.

Пернатых нашли в одном из частных зверинцев Дагестана. Там же в грязных клетках жили волки, обезьяны и змеи. Плохие условия содержания и отсутствие лицензии на использование дикой фауны в культурно- развлекательных целях стали основаниями для решения суда.

Животных изъяли. Белоголовых сипов увезли в Ленинградский зоопарк. Небольшой насморк прошел во время обязательного карантина. Его птицы провели в специальной комнате. У сипов взяли анализы, в том числе и генетические. Чтобы выяснить, какого они пола. "На глаз" это невозможно. Оказалось, с поврежденным крылом - самец, а вторая - самочка. Редкие птицы. На грани вымирания.

Ареал постоянно сокращается. В Европе их поголовье спасают с помощью "ресторанов на скалах". Выкладывают в горах угощение. В России этот вид гнездится на склонах Большого Кавказа. Размах крыльев у белоголовых сипов - больше двух метров. Но условия у хищных птиц сейчас шикарные. Просторный вольер, где можно даже летать.

"Чувствуют они себя вполне комфортно, так как они живут и гнездятся в горах, где тоже не всегда высокие температуры, поэтому морозы они наши переживают вполне нормально. И плюс, рацион приближен к естественному. И много еды, рацион у них обширный. То есть они получают мясо, курицу, живые корма, кроликов", - рассказал Дмитрий Быков.

На волю сипов не выпустят - это для них смертельно. Птицы не смогут себя прокормить. В зоопарке надеются, что весной новые питомцы окрепнут. И самец начнет распускать крылья - так сипы ухаживают. В вольер им принесут сучья, ветки и стебли травы. И даже одно яйцо в гнезде станет для российских орнитологов большой удачей.