Ещё один ребёнок пропал в Красноярске

В Красноярске пропал еще один ребенок – 14-летняя девочка исчезла в тот же день, что и сын влиятельного бизнесмена.

Школьница вышла из дома днем 22 января и перестала выходить на связь. Она была одета в черную куртку, капюшон и угги. Ее дом находится в трех километрах от дома пропавшего парня.

Волонтеры, участвующие в поисках детей считают, что эти два случая пропажи связывать нельзя.

"Семьи и дети совершенно разные. Они ходили в разные школы. По нашим данным, они не были знакомы <...> Показали кадры маме Наташи: она не узнает на них дочь и одежда отличается", - рассказала RT руководитель отряда организации "Поиск пропавших детей - Красноярск" Светлана Торгашина.

При этом местные паблики пишут, что по приметам девочка очень похожа на человека, который идет на видео с пропавшим юношей.

О похищении 14-летнего сына бизнесмена мы писали ранее. Мальчик пропал 22 января. Отцу пришло сообщение с требованием выкупа в 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о похищении. Также рассматривается версия инсценировки.