Сдавший Юрий Антонов больше не может давать сольные концерты

81-летний народный артист Юрий Антонов отказался от больших сольных концертов. У прославленного исполнителя целый ряд проблем со здоровьем: его подводит слух, скачет давление, да и просто выдерживать долгие нагрузки певец уже не может в силу возраста.

Поэтому большие сольные концерты Антонов не рассматривает. На любые подобные предложения — отказ, передает Mash.

Однако на частных мероприятиях артист все же выступает. Причем как в России, так и за рубежом. Корпоратив с участием Юрия Антонова в другой стране обойдется заказчику примерно в 14 миллионов рублей. Причем это будет только пение, без тостов, поздравительных речей и вручения подарков.

К слову, ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что именно Юрий Антонов является самым богатым российским артистом. Его песни до сих пор пользуются бешеной популярностью. Кроме того, в свое время исполнитель якобы очень успешно построил отношения с "авторским сообществом".

