Россия и ее партнеры по различным форматам выступают за формирование миропорядка, который будет основываться на суверенитете и равенстве всех государств. Об этом рассказал в пятницу, 23 января, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Как отметил глава СВР, операция американских властей по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро грозит геополитическим обострением, но в конечном счете тоталитарно-либеральный миропорядок придет к краху.

При этом Россия и ее союзники по БРИКС, ШОС и ОДКБ предлагают миропорядок, основанный на принципах суверенитета, равенства всех государств на принципе равной и неделимой безопасности для всех, цитирует Нарышкина РИА Новости.

В то же время Politico пишет со ссылкой на источники, что лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в четверг в Брюсселе достигли негласного понимания того, что происходит переход от старого миропорядка к новому.

Европейским лидерам пришлось признать, что "произошел судьбоносный разрыв между старым и новым порядком — между тем, как Запад функционировал со времен Второй мировой войны, и тем, что ждет впереди".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами. Он напомнил, что Россия привержена идеалам многополярного миропорядка, и призвал международное сообщество к неукоснительному соблюдению норм международного права.