Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи жестко высказался в адрес предводителя киевского режима Владимира Зеленского, когда тот призвал к иностранному вмешательству во внутренние дела исламской республики.

Как написал иранский политик в социальной сети Х, адресуя свой пост Зеленскому, "мир устал от бестолковых клоунов".

Аракчи поставил главу киевского режима на место, подчеркнув, что "в отличие от вашей армии, поддерживаемой иностранцами и наполненной наемниками, мы, иранцы, знаем, как защитить себя, и нам не нужно просить иностранцев о помощи".

Глава МИД Ирана также напомнил, что "Зеленский обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов".

Двуличие утратившего легитимность президента Украины состоит в том, что он называет спецоперацию России "незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН", но в то же время "беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана в нарушение того же Устава ООН", подчеркнул Аракчи.

Ранее едко высказался в адрес Зеленского заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он предложил, чтобы "заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере", где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Зеленский — не просто "клоун" и "неудачник", это "человек с неизвестным образованием", который "пришел к власти на инфотехнологиях и капиталовложениях".