В Крыму задержали двух мужчин за серию диверсий

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, совершавших диверсии по заданию спецслужб Украины.

Двое 30-летних мужчин обвиняются в ряде преступлений, совершенных в 2024 и 2025 годах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, злоумышленники собирали для Киева сведения об объектах Минобороны, передвижении военной техники, а также передавали результаты ракетных ударов. Информация передавалась через мессенджер.

Также установлено, что фигуранты дела подожгли релейные шкафы ФГКП "Крымская железная дорога" и оборудование базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Расследование продолжается.