На центральную часть России надвигаются сильные морозы

Самые сильные с начала сезона морозы надвигаются на центральную часть России. Согласно народному календарю, зима выходит на свой максимум.

На Урале похолодало до минус 40. В Свердловской и Челябинской областях в связи с непогодой усилили патрулирование ключевых трасс. Десятки народных дружин готовы прийти на помощь водителям.

В Екатеринбурге метро и подземные переходы окутал туман. Из-за льда на рельсах нарушено движение трамваев, школьников перевели на удалёнку. До 15 градусов ниже климатической нормы ожидается и в Сибири.

Суперхолодная погода в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. Морозно будет и в столичном регионе. Пик непогоды придётся на выходные. Столбики термометров местами опустятся до минус 30.